ЄС спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це сьогодні, 5 серпня, повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

«Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити.

Дякуємо всім нашим європейським партнерам за принципову позицію. Це надає сили», – зазначив очільник українського Уряду.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні Литва закликала ЄС повернутися до питання використання заморожених активів рф для України