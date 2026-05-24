Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис закликав Євросоюз знову розглянути можливість використання заморожених російських активів для підтримки України та посилення тиску на москву. Про це він заявив під час форуму GLOBSEC у Празі, повідомляє Politico, пише УНН.

За словами Будриса, ухвалена торік угода про кредит для України на 90 млрд євро стала лише тимчасовим рішенням і не закрила дискусію щодо російських активів.

Це питання не закрите – наголосив глава МЗС Литви.

Він зазначив, що заморожені російські державні активи залишаються “реальним ресурсом підтримки України” та можуть стати важелем для примусу росії до переговорів.

Я з нетерпінням чекаю на обговорення цього питання – сказав Будрис.

Раніше ЄС відмовився від прямого використання російських активів після юридичних застережень з боку Бельгії та політичного опору Угорщини. Натомість союз погодив кредитний механізм, профінансований за рахунок запозичень ЄС. При цьому лідери блоку залишили можливість використання російських активів у майбутньому, якщо москва не виплатить репарації.

Будрис також попередив, що Україна потребуватиме значної фінансової підтримки і після завершення нинішнього пакета допомоги. За його словами, Київ уже зараз стикається з дефіцитом коштів на безпекові та оборонні потреби.