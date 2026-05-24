Президент США Дональд Трамп заявив, що угода між США та Іраном вже “в основному узгоджена”. Тепер має бути фіналізація деталей. Про це свідчить заява американського лідера, пише Кореспондент.

За його словами, угода узгоджена між США, Іраном, Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Пакистаном, Туреччиною, Єгиптом, Йорданією та Бахрейном.

Фінальні аспекти й деталі нині обговорюються і будуть оголошені найближчим часом.

Розмова з Нетаньягу також “пройшла дуже добре”, запевнив Трамп.

Відкриття Ормузької протоки, через яку раніше проходило близько 20% світового видобутку нафти і газу, є одним із ключових елементів угоди.