Український боксер Олександр Усик переміг нідерландського спортсмена Ріко Верховена технічним нокаутом у 11 раунді та захистив чемпіонські пояси у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF.

Вже в 11 раунді Олександр Усик відправив Верховена у нокдаун прямим ударом правицею — після добивання рефері зупинив бій та оголосив технічний нокаут для нідерландця.

В інтерв’ю після бою Усик згадав, що під час його бою в Україні триває масована російська атака.

«Для мене це дуже важливо, але зараз мої люди в Україні перебувають у бомбосховищах, під атакою. Моя донька писала мені: “Тату, ти переможеш”. Ріко, ти надзвичайний. Моя командо, я люблю тебе, ви найкращі. Катерино, ти моє життя та моє серце», — сказав Усик після поєдинку.

На кону в поєдинку стояли пояси WBC та The Ring. Українець також втримав чемпіонство світу за версіями WBA та IBF.

Для Усика перемога над Верховеном стала 25-ю в кар’єрі й шостим поспіль захистом чемпіонських титулів після переходу в категорію важкої ваги.

Окрім чергового успіху, цей бій приніс українцю один із найбільших гонорарів у кар’єрі. За інформацією європейських ЗМІ, Усик заробив близько 100 мільйонів доларів (86 мільйонів євро).

Для його суперника Ріко Верховена фінансові умови також стали рекордними. Хоча точна сума нідерландця не розголошується, сам боксер напередодні визнав, що це його найбільший заробіток у житті:

“Я не можу називати точні цифри, але як кікбоксер я ніколи не отримував таких грошей. Це зовсім інший рівень”, – поділився Верховен перед виходом на ринг.