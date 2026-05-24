Цієї ночі ворог атакував Україну всім, що було – “кинджалами”, !цирконами” та іншими ракетами, дронами і навіть моніторингові канали писали вночі про удар “орєшніком” по Білій Церкві. Поки що про наслідки атаки відомо не все, розповімо про те, що знаємо на зараз.

Найбільше ракет і дронів ворог спрямував на Київ – на “центри прінятія рєшеній”.

Наразі понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.

Триває ліквідація наслідків обстрілу. На місцях працюють усі необхідні служби.

Кількість постраждалих уточнюється. За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Ще 21 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім надається кваліфікована медична допомога.

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю пошкодження зафіксовані у всіх районах міста.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджеа будівля гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку.

В Оболонському районі БпЛА влучив в приватний 1-поверховий житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля 3-поверхового житлового будинку сталось загоряння на відкритій території. Ще в цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку та загорання на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок.

У Шевченківському районі через атаку у школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 кв. м. У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи. Зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина. Також на території району ліквідовано пожежу на рівні 2 поверху 9-поверхового житлового будинку на площі 5 кв. м. Крім того руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Крім того пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив.

У Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок.

У Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.

У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

У Деснянському уламки БпЛА влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру.

У Солом’янському районі внаслідок влучання БпЛА на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.

У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА в 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа.

Усі служби працюють на місцях, ліквідовують наслідки атаки.