Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 355 920 (+1 110) осіб
танків – 11 950 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 603 (+4) од.
артилерійських систем – 42 640 (+61) од.
РСЗВ – 1 800 (+1) од.
засоби ППО – 1 396 (+2) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 308 321 (+1 843) од.
крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 98 698 (+292) од.
спеціальна техніка – 4 216 (+4) од.
Дані уточнюються.