Міжнародний валютний фонд попередив країни Євросоюзу про ризик стрімкого зростання державного боргу, якщо уряди не змінять підходи до бюджетної політики. Про це йдеться у документі МВФ, представленому міністрам фінансів ЄС на зустрічі в Нікосії, повідомляє Politico, пише УНН.

У Фонді заявили, що без додаткових заходів державний борг середньої європейської країни до 2040 року може зрости до 130% ВВП, що майже удвічі перевищує нинішній рівень. МВФ наголосив, що країни ЄС дедалі більше стикаються з витратами на оборону, енергетику та пенсійне забезпечення.

Підхід “вплутування”, який багато країн досі застосовували, досягає своїх меж – зазначили у МВФ.

У Фонді закликали до структурних реформ, фіскальної консолідації та розширення спільних запозичень для фінансування ключових сфер, зокрема оборони та енергетики.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс також заявив, що ЄС стикається з “дуже конкретним та нагальним політичним викликом”. За його словами, нинішній фіскальний простір у багатьох країнах уже обмежений, а проблему посилює старіння населення.