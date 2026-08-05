В Управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області проведено нараду, присвячену підсумкам роботи за І півріччя 2026 року.

Під час наради приділено увагу основним показникам ефективності та результатам роботи, повідомили в Управлінні ПО Держаудитслужби в Миколаївській області.

Так, миколаївськими аудиторами встановлено порушень, що призвели до втрат ресурсів, на загальну суму 321,7 млн гривень. Відшкодовано втрат на суму 68,8 млн гривень.

Виявлено неефективні управлінські дії (рішення) або ризикові операції, що призвели або можуть призвести до втрати доходів та непродуктивних/зайвих витрат на суму 345 млн гривень.

Проведено 191 моніторинг закупівель, якими встановлено порушення на загальну суму 482 млн гривень. Відмінено торги та розірвано договори на загальну суму 151,1 млн гривень.

Як повідомляло Інше ТВ, у І півріччі в результаті перевірок податковими аудиторами Миколаївщини в бюджет донараховано майже 890 млн грн