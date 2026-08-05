У Каліфорнії, на полі для гольфу поблизу Лос-Анжелеса, що належить президенту США Дональду Трампу, затримали чоловіка, який здався федеральним агентам підозрілим, повідомили The Washington Post.

Правоохоронці повідомляють, що заарештували «підозрілу» озброєну особу на полі для гольфу президента Дональда Трампа в районі Лос-Анджелеса перед вівторковим благодійним заходом Трампа.

Джинін Джон Таеле з сусіднього Дауні, штат Каліфорнія, був заарештований та звинувачений у прихованому носінні вогнепальної зброї та володінні бронебійними або забороненими боєприпасами, повідомив у вівторок департамент шерифа округу Лос-Анджелес. Федеральні агенти в цивільному помітили Таеле в суботу, вважаючи його діяльність на полі для гольфу підозрілою, йдеться у заяві департаменту.

«Слідчі не виявили жодної реальної загрози для наших громад», – йдеться в заяві, але чиновники наголосили на необхідності розслідування.

Департамент шерифа повідомив, що Таеле в суботу прогулювався територією Національного поля для гольфу Трампа в Ранчо Палос Вердес, знімаючи фотографії та відео, «і, здавалося, спостерігаючи за заходами з планування безпеки». За словами офіційних осіб, помічники шерифа знайшли магазин на 16 патронів у кишені штанів Таеле та заряджений пістолет разом з іншим магазином у машині Таеле.

У понеділок, за словами влади, вони обшукали будинок Таеле в Дауні та знайшли «ноутбуки з тривожними заявами», а також низку зброї, включаючи незаконно модифіковану гвинтівку на платформі AR, магазини великої ємності та бронежилет.

38-річному Таеле було пред’явлено звинувачення у численних порушеннях, пов’язаних зі зброєю, і у вівторок він не визнав себе винним, повідомив речник окружної прокуратури округу Лос-Анджелес.

Протягом останніх двох років Трамп був мішенню для кількох замахів. У 2024 році йому вистрілили у вухо на передвиборчому мітингу в Пенсільванії.

На початку цього року чоловіка було засуджено за спробу вбивства Трампа на його полі для гольфу у Вест-Палм-Біч у 2024 році. Під час іншого нападу, який викликав тривогу цієї весни, озброєному чоловікові було пред’явлено звинувачення у спробі вбивства Трампа на вечері кореспондентів Білого дому.

За словами Венус Д. Данн, речниці окружної прокуратури округу Лос-Анджелес, застава Таеле була встановлена ​​на 250 000 доларів. Данн додала, що Таеле отримав наказ про неперебування на полі для гольфу Трампа, йому заборонили залишати штат Каліфорнія та зберігати зброю.