Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) в Одесі. Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рашистів по захисниках портового міста.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Інше ТВ.

Як встановило розслідування, пріоритетними «цілями», які перед фігурантом визначив ворог, були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони України. Крім того, агент намагався виявити радіолокаційні станції, позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.

Щоб навести по них удари рф, агент обходив місто і фотографував розташування Сил оборони на телефонну камеру. Також фігурант фіксував наслідки атак по Одесі для коригування повторних обстрілів міста.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він фотографував на смартфон зовнішній периметр одного із військових об’єктів.

За матеріалами справи, коригувальником виявився місцевий безробітний, якого завербували російські спецслужби. Він входив до агентурної мережі, що працювала на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім «Лохматий»), який переховується у Донецьку та співпрацює одночасно з фсб і воєнною розвідкою рф.

Під час обшуку в затриманого вилучено комп’ютерну техніку, телефон із фото-, відеофайлами та геолокаціями потенційних «цілей».

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомляло Інше ТВ, Коригував ворожі удари по Миколаївщині – СБУ затримала ще одного інформатора російських спецслужб