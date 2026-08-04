Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника повітряних атак рф по Миколаївщині.

Про це повідомляє УСБУ в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 37-річний місцевий житель, який потрапив до уваги рашистів через власні публікації на підтримку кремлівського режиму та збройних угруповань рф в Телеграм-каналах.

Найбільше ворога цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів ЗСУ на півдні України. Щоб зібрати цю інформацію, фігурант об’їжджав місцевість нібито у побутових справах. Зібрані відомості він через месенджер передавав куратору з рф у вигляді текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних «цілей».

Контррозвідка СБУ викрила інформатора, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання. Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Обвинувальний акт щодо підозрюваного скеровано до суду. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомляло Інше ТВ, За матеріалами СБУ засуджено інформатора рф, який коригував ворожі удари по Миколаївщині