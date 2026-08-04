Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував Міністерству освіти, науки та спорту країни переглянути затверджені у 2022 році загальноосвітні програми та виключити з них тексти російського вченого Михайла Ломоносова, який прославляв імперські війни росії. Про це повідомляє Delfi, інформує УНН.

За словами Сінкявічюса, литовські школярі не повинні навчатися патріотизму та громадянськості на основі творів авторів, чия творчість пов’язана з російською імперською ідеологією.

Глава уряду також запропонував включити твори класика української літератури Тараса Шевченка до шкільної програми. За його словами, це допомогло б литовській молоді краще зрозуміти самобутність українського народу та літературні тексти, які її сформували – йдеться у статті.

Вказується, що оновлені загальноосвітні програми, затверджені у Литві у 2022 році, викликали критику не лише у зв’язку з їх впровадженням, а й через список рекомендованої літератури: тоді висловлювалися побоювання, що до цього списку включено більше російських авторів, ніж до попередніх програм, при цьому не було передбачено місце для української літератури.

“Критики закликали включити до навчальних програм твори українських класиків – таких як Тарас Шевченко, – тоді як Міністерство освіти, науки та спорту наголошувало на тому, що вивчення творів російських авторів не є обов’язковим і вчителі можуть вільно обирати твори авторів з інших країн”, – пише видання.