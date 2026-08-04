Вступники до університетів найчастіше обирають менеджмент, психологію та філологію, проте МОН фіксує зростання попиту на комп’ютерні науки та кіберзахист, а також на низку спеціальностей з особливою державною підтримкою.

Про це в коментарі Укрінформу розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко, передає Укрінформ.

«Завершили один із ключових етапів вступної кампанії 2026 року – подання заяв на вступ до університетів. Цього року вступники подали заяв на 28% більше, ніж торік. І це за умов, що цьогоріч один вступник міг подати максимум 10 заяв замість 15. Традиційно найбільше заяв подано на менеджмент, психологію та філологію, але зріс попит на комп’ютерні науки та кіберзахист. Водночас бачимо помітне зростання інтересу до спеціальностей з особливою підтримкою. Серед них – будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія, автоматизація і робототехніка, машинобудування. Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова», – зазначив Трофименко.

Водночас, як додав він, остаточна картина буде зрозуміла після надання рекомендацій і зарахування.

Так, за даними МОН, на менеджмент вступники подали 105 301 заяву (79 317 заяв у 2025 році), на психологію – 66 774 (64 009 – у 2025 році), на філологію – 61 410 (58 611 – у 2025 році).

Також до десятки популярних спеціальностей увійшли:

маркетинг – 49 345 заяв (41 868 у 2025 році);

економіка та міжнародні економічні відносини – 42 893 (36 917 у 2025 році);

комп’ютерні науки – 40 755 (35 958 у 2025 році);

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 37 667 (25 293 у 2025 році);

право – 33 447 (44 088 у 2025 році);

середня освіта – 31 265 (28 649 у 2025 році);

кібербезпека та захист інформації – 30 363 (у минулому році до десятки найпопулярніших спеціальностей входила інженерія програмного забезпечення – 26 332 заяви).

За кількістю поданих заяв лідирує Національний університет «Львівська політехніка» – 59 676.

Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 601.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 39 188.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 34 323.

Державний торговельно-економічний університет – 26 247.

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – 24 322.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 23 240.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана – 22 925.

Національний університет «Одеська юридична академія» – 19 508.

Луцький національний технічний університет – 19 263.

Також, як зазначили в МОН, порівняно з минулим роком зросла кількість заяв на низку спеціальностей, які мають державну підтримку.

Так, на середню освіту вступники подали 31 265 заяв (у 2025 році – 28 649).

На спеціальність будівництво та цивільна інженерія – 23 822 (14 740 – у 2025 році).

Автомобільний транспорт – 17 861 (12 847 у 2025 році).

Агрономія – 16 984 (12 379 у 2025 році).

Електрична інженерія – 16 366 (10 418 у 2025 році).

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 15 365 (10 009 у 2025 році).

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 8 797 (6 595 у 2025 році).

Машинобудування – 8 634 (7 060 у 2025 році).

Агроінженерія – 8 547 (5 979 у 2025 році).

Харчові технології – 8 070 (6 868 у 2025 році).