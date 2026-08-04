Саме так «воюють» росіяни. Вони цілеспрямовано полюють на цивільних. Про черговий військовий злочин рашистів розповіли у поліції Херсонщини.

Чоловік на відео не має жодних ознак комботанта, він просто торгує на ринку. Однак для військових країни-агресора він все одно – ціль.

На щастя, 52-річний житель Миколаївської області вижив. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.

Наголошуємо: якщо ви помітили дрон, ні в якому разі не намагайтеся його знімати. Негайно шукайте укриття. Жодні кадри не вартують вашого життя чи здоров’я!