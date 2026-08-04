Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

-Передали громадам Миколаївщини додаткове енергетичне обладнання перед зимою.

27 трансформаторів та інше важливе обладнання було закуплено на кошти гранту Уряду Японії. Тепер це обладнання буде задіяно у підготовці до зими Миколаївщини.

Як показав досвід вже п’яти зим в умовах російського енергетичного терору, запас обладнання та спроможність швидкого відновлення – це стратегічна потреба. Тому ми продовжимо шукати додаткові можливості посилення нашої стійкості, особливо в прифронтових регіонах.

Окремо, дякую уряду Японії за підтримку, – зазначив Корецький.