Державні інспектори перевірили поширену у медіа інформацію про скидання відходів тваринного походження на околиці міста Первомайська на Миколаївщині, поблизу колишнього заводу «Фрегат».

Під час обстеження інформація підтвердилася, повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.

На території виявили чотири осередки, де були розміщені відходи після забою свиней та великої рогатої худоби. Загальна площа забруднення перевищує 20 квадратних метрів.

Одразу на місце події була викликана слідчо-оперативна група Первомайського районного відділу поліції. Правоохоронці встановлюватимуть осіб, які можуть бути причетними до цього правопорушення.

Фахівці інспекції відібрали зразки ґрунту. Їх дослідять у лабораторії, щоб визначити, чи потрапили до землі забруднюючі речовини та в якій кількості.

Про виявлений факт інспекція повідомила Первомайську міську раду. Орган місцевого самоврядування має організувати прибирання цієї території та забезпечити належне поводження з відходами, щоб не допустити подальшого забруднення.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині фермер забруднив понад 3 га земель громади свинячими екскрементами