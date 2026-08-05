У ніч на 5 серпня 2026 року та вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського Курської області рф.

Окремо завдано ураження пункту управління противника у районі Бахмута Донецької області.

Окрім того, уражено переправу через річку Мокрі Яли у районі Веселого на Донеччині, яку противник використовує для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів противника в Ішуні (АР Крим).

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 259 боїв, найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках, – Генштаб