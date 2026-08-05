Станція “Квітнева” під Броварами знаходиться поряд з атакованими вночі логістичними центрами.

За словами голови Броварської РДА Віталія Бігуна, потяг затримувався, тому люди не встигли виїхати до моменту російського удару. Людей вбило просто на платформі.

Раніше в “Укрзалізниці” повідомили, що на території залізничної платформи у Броварському районі виявили загиблих.

“За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів”, – ідеться в повідомленні.

В УЗ вказали, що під час атаки рух поїздів і роботу станцій зупиняли, а персонал станцій і пасажирів поїздів евакуйовували.