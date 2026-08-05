Сьогодні, 5 серпня, у День народження ROZETKA росіянці знищили найбільший розподільчий складський комплекс компанії на Київщині.
Про це повідомила співзасновницятаспіввласниця компанії Ірина Чечоткіна, передає Інше ТВ.
«Сьогодні я мала опублікувати пост про те, що ROZETKA виповнився 21 рік. Подякувати нашим клієнтам, партнерам, команді за цей довгий шлях, який ми пройшли разом.
Натомість вночі я дивилася, як після удару трьох балістичних ракет горить справа всього мого життя.
Ми відкрили розподільчий складський комплекс в Броварах на початку 2017 року. Він був найбільшим, найвтоматизованішим. Нашою гордістю. Тут ми обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Він не підлягає відновленню.
Що я відчувала вночі? Спустошення і біль. Велике полегшення, бо на щастя, цього разу люди не постраждали.
Відчуття, що маю йти далі попри все. ROZETKA працює.
Дякую кожному, хто підтримує нас і хто зробить покупку сьогодні. Відчути, що ми не самі в цю мить важливо, як ніколи», – написала вона.
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