Три леви з Токійського зоопарку померли від підозри на тепловий удар, а інші проходять лікування, повідомив речник зоопарку у вівторок.

Про це повідомляє Guardian.

Минулого року Японія пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень, а у цьому році в деяких частинах країни температура останніми тижнями досягла 40°C, що відповідає вимогам позначки «жорстоко спекотний день».

З середини липня 10 з 16 левів у зоопарку Тама страждали від «втрати апетиту та зниження активності», а три левиці померли, йдеться у заяві зоопарку. Одна левиця померла у вівторок, інша — у п’ятницю, а третя — у неділю.

Причиною смерті, як вважають, став тепловий удар, оскільки ветеринар спостерігав зневоднення та поліорганну недостатність, повідомили у зоопарку.

«Хоча вважається, що леви стійкі до спеки, доглядачі зоопарку останніми роками посилюють контрзаходи, щоб впоратися з літньою спекою в Японії. Спека тут супроводжується високою вологістю; це відрізняється від спеки з сухим повітрям в Африці», – сказав речник зоопарку.

«Але цього літа спека настала раптово після закінчення сезону дощів» наприкінці липня, додали вони.

«Ми посилюємо заходи проти спеки, розпилюємо воду, покращуємо вентиляцію та встановлюємо точкові кондиціонери».

У зоопарку повідомили, що кілька левів все ще проходять лікування.

За даними агентства з пожежної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих, близько 18 600 людей у ​​Японії були доставлені до лікарні з тепловим ударом між 20 та 26 липня, причому 45 з них померли вже в лікарні.

Влада скоригувала час проведення низки культурних та спортивних заходів в останні роки через спеку, включаючи Всесвітній саміт косплею в Нагої.

В Японії щорічно фіксується близько 1300 смертей, пов’язаних зі спекою, і вона прагне скоротити цю кількість вдвічі до 2030 року. Найвища зареєстрована температура в країні була зареєстрована в серпні минулого року: 41,8°C в Ісесакі, на північ від Токіо.

Вчені кажуть, що антропогенна зміна клімату збільшує частоту та інтенсивність екстремальних теплових явищ у Японії та інших місцях. Південну Корею зараз охопила хвиля спеки, підвищення літніх температур пов’язане з щонайменше 16 смертями.