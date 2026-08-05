У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої ворожої атаки було знищено сортувальний центр «Нової пошти» в Києві.

Про це повідомили в компанії, передає Інше ТВ.

«Ворог вкотре вчинив воєнний злочин проти цивільного населення, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення. Ми перебуваємо на постійному зв’язку з їхніми родинами та надаємо всю необхідну допомогу й підтримку.

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв’яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування», – зазначається в повідомленні.

У компанії зазначають – «Нова пошта» продовжує працювати по всій Україні. Актуальний статус відправлень і їхній трекінг доступні в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

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