Цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії «Епіцентр».

«За лічені хвилини російські ракети зруйнували те, що компанія будувала десятиліттями. Загинув наш співробітник — молодий хлопець, у якого попереду було ціле життя. Знищено стратегічні логістичні потужності. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні», – йдеться в заяві компанії «Епіцентр», оприлюдненій сьогодні, 5 серпня.

«Внаслідок масованого ракетного удару ворог одночасно вразив два ключові логістичні комплекси компанії.

У Києві повністю згорів логістичний центр на вул. Віскозній — один із ключових логістичних об’єктів компанії.

У логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє наших колег отримали поранення та перебувають у лікарні.

Внаслідок прямих ракетних ударів повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила у завод «Епіцентр Керамік Корпорейшн». Потужний вибух фактично зруйнував завод зробивши подальшу роботу підприємства неможливою. Біля логістичного комплексу також знищено парковку приватних автомобілів співробітників — 20 автівок вигоріли вщент.

Виробництво на заводі «Епіцентр Керамік Корпорейшн» повністю зупинене. Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні.

За попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше — близько двох років. Саме тому нашим першочерговим завданням сьогодні є оперативне перенесення виробництва за кордон, щоб забезпечити безперервну роботу компанії та виконання своїх зобов’язань перед партнерами й споживачами.

Масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити. Але сьогодні йдеться не лише про втрати компанії. Це цілеспрямований удар по українському виробництву, логістиці, робочих місцях і здатності країни відновлюватися.

Ми висловлюємо щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких. Розділяємо біль кожного, хто постраждав від цієї жорстокої атаки.

Окремо висловлюємо слова підтримки українським компаніям, які сьогодні також зазнали руйнувань. Ми добре знаємо, скільки років праці, сил, віри та щоденної відповідальності стоїть за кожним підприємством. Це бізнеси, які створювалися роками, забезпечують робочими місцями тисячі українців, підтримують економіку країни та дають людям впевненість у завтрашньому дні. Ми щиро співпереживаємо всім, хто сьогодні разом із нами переживає біль цих втрат.

Наші серця — з вами!» – мовиться в заяві компанії.

Як повідомляло Інше ТВ, це не перші атаки росіянців по «Епіцентру» – 26 липня вони вдарили по “Епіцентру” у Кривому Розі – це був єдиний будівельний гіпермаркет в місті (ВІДЕО)