Станом на зараз відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині. Ще 17 людей, на жаль, загинуло.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Важкий був удар: 24 балістичні ракети, 4 «циркони/онікси» та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

Перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань. Партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями. Досі. Потрібні нові кроки від G7 та від ЄС, усіх, хто підтримує захист життя. Дякую тим, хто готовий допомагати саме так», – мовиться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіянці вдарили по «Епіцентру» – знищили два логістичних центри та виробничі потужності (ФОТО)