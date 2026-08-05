Щоб зміцнити національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції та кормів із Росії та Білорусі, уряд Латвії у вівторок, 4 серпня, затвердив зміни до постанов Кабінету Міністрів, розширивши перелік продуктів, що підпадають під заборону. Відтепер заборона на імпорт стосуватиметься також кількох груп товарів, імпорт яких із Росії та Білорусі до Латвії досі був можливим.

Про це пише LSM, передає Інше ТВ.

Досі заборона на імпорт стосувалася зернових, овочів, фруктів та певних видів кормів.

Відтепер вона розповсюджуватиметься також на живих тварин, рибу та рибну продукцію, молочні продукти, продукцію борошномельної промисловості, насіння олійних культур, м’ясні вироби, продукти переробки овочів та фруктів, а також на всі продукти з групи кормів для тварин. Заборона охопить також каву, чай та спеції, окремі види тваринних і рослинних жирів та олій, а також цукор, мелясу та побічні продукти виробництва цукру, які відповідно до закону можуть бути включені до національної заборони на імпорт, оскільки входять до сфери сільськогосподарської продукції та кормів.

Перелік заборонених продуктів розширено, оскільки дані зовнішньої торгівлі свідчать, що й у 2026 році до Латвії з Росії та Білорусі все ще імпортують кілька груп сільськогосподарських товарів і кормів, на які досі заборона не поширювалася. Дані показують, що у січні — липні 2026 року з Росії та Білорусі було імпортовано сільськогосподарських товарів, кормів та харчових продуктів на суму 24,9 мільйона євро, де вартість імпорту сільськогосподарської продукції та кормів становила 18,3 мільйона євро, а різних харчових продуктів — 6,6 мільйона євро. Декларованими країнами призначення були як Латвія, так і інші країни-члени ЄС.

Водночас Міністерство землеробства продовжує роботу над ширшим регулюванням, готуючи зміни до Закону про сільське господарство та розвиток сільських територій, що в найближчому майбутньому дозволить поширити національну заборону на імпорт також і на харчові продукти.

КОНТЕКСТ:

Сейм 22 лютого 2024 року в терміновому порядку у двох читаннях підтримав заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі до Латвії щонайменше до липня 2025 року.

З 8 березня 2024 року в Латвії заборонено імпортувати з Росії та Білорусі низку фруктів та овочів.

З 1 липня 2024 року діють підвищені митні тарифи Європейського Союзу на імпорт зернових, насіння олійних культур та продуктів їх переробки, а у 2025 році було ухвалено підвищені тарифи і на окремі види мінеральних добрив.

Імпорт цих продуктів до Латвії з держав-агресорок загалом зменшився. Уряд Латвії констатував, що заборони працюють тоді, коли вони запроваджені на рівні всього Європейського Союзу.

З огляду на те, що війна в Україні триває і раніше запроваджена національна заборона працює, уряд у березні 2025 року ухвалив рішення продовжити заборону ще на один рік.

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