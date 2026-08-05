США внесли до санкційного списку російських громадян і структури, пов’язані із Сухопутними військами рф та міноборони росії. Обмеження запровадили через діяльність у сфері поширення технологій, які можуть сприяти створенню зброї масового знищення та ракетних систем.

Про це, як пише «Штаб.info», повідомляє Федеральний реєстр США.

Рішення ухвалили відповідно до американського закону про нерозповсюдження щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії — Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act.

Заходи набули чинності 24 липня 2026 року, а офіційне повідомлення Державного департаменту США опублікували 4 серпня.

До переліку внесли представників сухопутних військ рф, а також осіб і структури, пов’язані з головним ракетно-артилерійським управлінням міноборони росії. Це управління відповідає за забезпечення російської армії ракетним та артилерійським озброєнням і боєприпасами.

У санкційному документі також згадані особи, пов’язані з управлінням перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів міноборони рф та 1061-м центром матеріально-технічного забезпечення.

До списку потрапили російські компанії Gedion Alpha Company LLC та International Invest Company. Серед громадян рф, щодо яких запровадили обмеження, зазначені Олександр Приходько, Андрій Гусєв, Андрій Косолапов, Владислав Морозик і Сергій Цибарьов.

Загалом у документі названо 21 фізичну та юридичну особу. Окрім пов’язаних із росією фігурантів, у переліку є представники Китаю, Ірану, Малайзії, Сирії, Тайваню та КНДР.

Американським державним установам заборонили купувати товари, технології та послуги у внесених до списку осіб і компаній, а також укладати з ними контракти.

Фігуранти переліку не зможуть отримувати допомогу від уряду США або брати участь в американських програмах підтримки. Також забороняється продаж їм озброєння, оборонних послуг та іншої продукції, включеної до американського списку боєприпасів.

Крім того, США не видаватимуть нових індивідуальних ліцензій на передання зазначеним особам і структурам товарів, експорт яких контролюється американським законодавством. Раніше видані ліцензії мають призупинити.

Обмеження діятимуть протягом двох років — від 24 липня 2026 року. У Держдепартаменті не уточнили, які саме дії інкримінують кожному фігуранту окремо.

У документі зазначено, що підставою стала діяльність, пов’язана з переданням Ірану, Сирії або КНДР чи отриманням від них контрольованих товарів, технологій або послуг. Така продукція може сприяти створенню зброї масового знищення, крилатих чи балістичних ракет.

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