У Миколаєві триває підготовка до нового навчального року. Вже 11 серпня відбудеться нарада з керівниками закладів загальної середньої освіти, під час якої визначать алгоритм організації освітнього процесу.

Начальниця управління освіти міської ради Ганна Личко сьогодні, 4 серпня, під час апаратної наради розповіла про пропозиції організації навчання, інформує Миколаївська міськрада.

Зокрема, за словами Г.Личко, у звʼязку з великою кількістю атак реактивними «шахедами» і їх швидким переміщенням навчання можуть організовувати повністю в укриттях. Насамперед враховуватимуть можливості укриттів у кожній школі. Саме від їхньої місткості залежатиме формат навчання та організація роботи закладу.

Попередньо планується, що учні початкових класів навчатимуться у першу зміну, а 5–11 класи — за можливості у другу. Також розглядається варіант початку занять о 07:30, щоб максимально ефективно використати можливості укриттів.



Після 20 серпня серед батьків проведуть опитування щодо бажаної форми навчання для дітей. Його результати також врахують під час остаточного формування роботи закладів освіти.



Головний пріоритет міста — безпека дітей та педагогів, тому організація навчального процесу цього року здійснюватиметься з урахуванням безпекової ситуації та можливостей кожного закладу.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого навчального року в місті стабільно працювали 64 заклади загальної середньої освіти, де навчалися понад 34 тисячі учнів.