Прикордонники відділення інспекторів прикордонної служби «Бодалово» Мукачівського прикордонного загону врятували 17-річного громадянина Угорщини, якого сильна течія Тиси віднесла до українського берега.

Інформацію про те, що двох юнаків несе течією, українські прикордонники отримали від угорських колег. Для проведення пошуково-рятувальних заходів військовослужбовці залучили катер. Одного з хлопців вдалося виявити, доправити на берег та надати необхідну допомогу, а згодом у порядку реадмісії передати угорським прикордонникам.

Зі слів врятованого, він разом із 20-річним товаришем відпочивав на угорському березі Тиси. Коли старший юнак почав тонути, хлопець кинувся йому на допомогу, однак сильна течія віднесла його до українського берега.

Наразі стало відомо, що зі свого боку угорські прикордонники виявили тіло 20-річного громадянина Угорщини. На жаль, врятувати його не вдалося. Юнак загинув.

Мукачівський прикордонний загін закликає громадян бути вкрай обережними поблизу прикордонних водойм. Стрімка течія Тиси становить серйозну небезпеку для життя навіть досвідчених плавців.