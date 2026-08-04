Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні рашисти влаштували полювання на торговця на ринку Херсонщини. Житель Миколаївщини ледь вижив (ВІДЕО).

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, зауваживши, що щодо цієї події за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, також зазначив, що ще це не поодинокий випадок жорстокості окремого оператора зс рф.

«Дистанційні вбивства мирного населення за допомогою FPV-дронів стали методом терору на прифронтових територіях. Порушення та нехтування всіма нормами міжнародного гуманітарного права росія вчиняє системно, свідомо та показово», – акцентує Генпрокурор і наводить дані.

Так, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 16 тисяч кримінальних проваджень за атаками дронів малого радіуса дії по цивільних. Найбільше таких злочинів – на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

У 2022-2023 роках зафіксовано 187 таких злочинів. У 2024-му їх кількість зросла у 14 разів – до 2 685. У 2025-му – ще майже втричі, до 7 787. Це не випадковість і не «побічний ефект» бойових дій. Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі. З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів.

Майже 7 тисяч постраждалих, серед них – 179 дітей. 967 людей загинули, в тому числі 10 дітей.

Особливо прицільно країна-агресор полює на медичних працівників, рятувальників, поліцейських, журналістів, комунальників та представників гуманітарних місій.

Також зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БПЛА тактики подвійного удару. Після першої атаки вони чекали, поки до постраждалих прибудуть на допомогу інші люди та завдавали повторного удару.

«Ці атаки не залишаться забутими. Кожен такий удар ми документуємо. Наше завдання – встановити оператора, підрозділ і весь ланцюг командування. У низці кримінальних проваджень імена вже відомі.

Відповідальність за ці злочини – це не питання «якщо», а питання «коли». Вона буде невідворотною.

Наші міжнародні партнери вже запроваджують персональні санкції проти причетних до катувань і вбивств українських військовополонених та цивільних і вводять заборону на в’їзд для всіх, хто воював проти України у складі збройних сил рф. Кожен відповідальний постане перед судом і відчуватиме дію міжнародного правосуддя», – каже Генпрокурор України.

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