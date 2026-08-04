Президент України Володимир Зеленський представив команді Ради національної безпеки і оборони новопризначеного секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Глава держави наголосив, що Ігор Клименко довів свою ефективність на посаді міністра внутрішніх справ.

«За своєю природою Міністерство внутрішніх справ – це система безпекових та рятувальних структур, які керуються, спрямовуються саме через інституцію, саме через керівника – міністра внутрішніх справ», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Ігор Клименко дуже добре координував роботу Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби та ДСНС України.

За словами Глави держави, окремим викликом під час війни стало проходження зими, тому важливо посилити координацію роботи державних інституцій.

«Я дуже хочу, щоб досвід, яким Ігор Клименко керувався, очолюючи Міністерство внутрішніх справ, він розвинув у секретаріаті Ради національної безпеки і оборони. Ми говоримо про зиму невипадково. Зима – зрозуміло вже, які будуть стояти перед нами виклики. Але ми не збираємося здаватися і нікому здавати нашу державу, тому будемо зимою, безумовно, боротися», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Ігор Клименко разом із Силами безпеки та оборони, урядом, іншими інституціями координуватиме роботу щодо захисту України під час викликів узимку.

Глава держави зазначив, що РНБО має продовжувати роботу щодо санкційної політики проти Росії та посилювати співпрацю з партнерами в питанні синхронізації санкцій.

За словами Володимира Зеленського, треба також продовжувати роботу зі США, Євросоюзом і форматами оборонної співпраці щодо експорту зброї.

«Десь ми повинні максимально дати можливість експортувати, а десь повинні бути, напевне, трішки обережними, щоб не втратити всі ті сили, всі ті знання, які були накопичені через цю війну нашими воїнами, нашими компаніями», – акцентував Президент.

Він зауважив, що РНБО має працювати з іншими інституціями для посилення протиповітряної оборони, зокрема антибалістичних спроможностей та програми FREYJA.

Глава держави окремо наголосив, що треба посилювати боротьбу з російською пропагандою.

Ігор Клименко подякував Рустему Умєрову за роботу на посаді секретаря РНБО й зазначив, що продовжуватиме його напрацювання. За словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони, підготовка до зими та координація зусиль – уже у фокусі. Зокрема, відбулися розмови з керівництвом регіонів щодо реалізації планів стійкості.

«Звичайно, що найперше ми маємо посилити та скоординувати роботу всіх Сил безпеки та оборони, всієї екосистеми держави. І ми сьогодні вже почали цю роботу. Безумовно, інші напрями будуть відпрацьовуватися. Це й кіберзахист, кібербезпека, це інформаційна безпека – все те, що робить нашу країну сильнішою. До роботи готовий. Дякую за довіру», – сказав Ігор Клименко.