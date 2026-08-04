Попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки випустили в Україні на 4-6 серпня на тлі сильної спеки, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

04-06 серпня в Україні (04 серпня крім Харківської та Запорізької областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки – вказали в Укргідрометцентрі.

Попередження про пожежну небезпеку діє зокрема і на Київщині.

“4-6 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)”, – вказали в Укргідрометцентрі.