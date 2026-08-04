Мінський столичний союз підприємців і роботодавців звернувся до Міністерства економіки Білорусі через наслідки атак на склади Wildberries у Росії. За даними об’єднання, на цих об’єктах зберігають товари понад 22 тисячі білоруських суб’єктів господарювання.

Про це йдеться на сайті Мінського столичного союзу підприємців і роботодавців, передає Суспільне.

Мінський столичний союз підприємців і роботодавців направив лист заступнику міністра економіки Білорусі Івану Вежновцю з проханням провести робочу нараду щодо ситуації навколо Wildberries.

Представники бізнесу також запропонували сформувати спільний план дій для захисту інтересів білоруських продавців, товари яких зберігаються на складах маркетплейсу в Росії.

У зверненні зазначається, що білоруські підприємці укладають публічний договір із зареєстрованою в Білорусі компанією ІМВБРБ. Водночас вони не мають прямих договірних відносин із власниками російських складів і не можуть впливати на збереження продукції після її передачі маркетплейсу.

За окремими оцінками, продукцію на складах Wildberries у Росії зберігають понад 22 тисячі білоруських суб’єктів господарювання. У союзі вважають, що можливі втрати можуть мати суттєві наслідки для економіки Білорусі.

Підприємці також наголосили, що пожежі на території Росії, на їхню думку, не повинні автоматично визнаватися обставинами непереборної сили та бути підставою для відмови продавцям у компенсаціях.

Із середини липня низка складів Wildberries у Росії зазнала атак.