Як повідомляло Інше ТВ, Рашисти влаштували полювання на торговця на ринку Херсонщини. Житель Миколаївщини ледь вижив (ВІДЕО).

Це ганебне «сафарі» прокоментував Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Сьогодні багатьох шокувало чергове відео «сафарі», яке ведуть росіяни дронами проти людей у Херсоні. Російський дрон цілеспрямовано полював за чоловіком, який продавав овочі в Херсоні, підірвався поруч із ним, і росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин і що не просто не шкодують, а пишаються тим, як знущаються з людей. Чоловік був поранений вибухом. Щодня росіяни роблять такі «сафарі» на звичайних людей у Херсоні.

Світ повинен бачити це. Повинен бачити кожен факт, що Росія збожеволіла, і кожен факт, що російські військові насолоджуються вбивствами й знущанням із людей. Без тиску на Росію, без демонтажу її агресивного потенціалу та без реальних гарантій безпеки від Росії просто неможливо уявити, що світ зможе співіснувати із цим злом. Потрібно бути й надалі рішучими, щоб захищати життя. Треба так діяти й так підтримувати життя, щоб Росія була змушена справді задуматися про мир, а не про те, як збільшити дальність своїх дронів.

І це стосується не тільки України. Російське «сафарі» проти людей повинне зупинитися в Україні й точно не має поширитися ще на інші країни. Фінляндія і Казахстан, держави Балтії та Польща, держави Південного Кавказу та Румунія і Молдова – усім варто співпрацювати, щоб були реальні гарантії безпеки та щоб російська війна йшла до закінчення. Мир потрібен, а отже – співпраця всіх у світі, хто справді мир цінує. Дякую кожному, хто допомагає Україні!» – йдеться в дописі до відео.

Як се було, розповів постраждалий – пан Юрій приїхав продавати овочі. Його жінці вдалося сховатися, а ворожий дрон став полювати саме на чоловіка. Внаслідок вибуху у пана Юрія множинні осколкові рани тулуба та кінцівок та контузія.