В Україні триває збиральна кампанія ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 4 серпня аграрії всіх областей уже обмолотили 4,01 млн га, або 34% прогнозованих площ, та зібрали 17,59 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Зокрема:

пшениці – обмолочено 2 736,5 тис. га (53% площ), зібрано 12,51 млн тонн при середній урожайності 45,7 ц/га;

ячменю – 1 015,0 тис. га (68%), зібрано 4,42 млн тонн при урожайності 43,5 ц/га;

гороху – 261,7 тис. га (88%), зібрано 669,5 тис. тонн при урожайності 25,6 ц/га.

За обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур наразі лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Зокрема:

Одеська область – 3 593 тис. тонн з площі 857 тис. га (пшениці – 2 108,3 тис. тонн, ячменю – 1 252,2 тис. тонн, гороху – 232,5 тис. тонн);

Миколаївська область – 2 124,8 тис. тонн з площі 606,2 тис. га (пшениці – 1 440,1 тис. тонн, ячменю – 577,9 тис. тонн, гороху – 106,8 тис. тонн);

Дніпропетровська область – 1 911,0 тис. тонн з площі 475,4 тис. га (пшениці – 1 421,4 тис. тонн, ячменю – 455,6 тис. тонн, гороху – 34 тис. тонн).

Крім того, триває збирання ріпаку. Обмолочено 910,6 тис. га (68% площ), зібрано 2,39 млн тонн.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 28 липня аграрії всіх областей уже обмолотили 2,6 млн га, або 22% прогнозованих площ, та намолотили 10,65 млн тонн зерна нового врожаю.