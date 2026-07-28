В Україні триває збиральна кампанія ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 28 липня аграрії всіх областей уже обмолотили 2,6 млн га, або 22% прогнозованих площ, та намолотили 10,65 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Зокрема, вже зібрано:

пшениці обмолочено 1 531,7 тис. га (30% площ), намолочено 6,61 млн тонн при середній урожайності 43,2 ц/га;

ячменю – 790,0 тис. га (53%), намолочено 3,49 млн тонн при урожайності 44,2 ц/га;

гороху – 279,5 тис. га (94,6%), намолочено 549,5 тис. тонн при урожайності 19,7 ц/га.

За обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур наразі лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Зокрема:

Одеська область – 2 425,7 тис. тонн з площі 586,7 тис. га (пшениці – 1 252,1 тис. тонн, ячменю – 988,9 тис. тонн, гороху – 184,7 тис. тонн);

Миколаївська область – 1 797,8 тис. тонн з площі 514,1 тис. га (пшениці – 1 152,0 тис. тонн, ячменю – 539,0 тис. тонн, гороху – 106,8 тис. тонн);

Дніпропетровська область – 1 493,0 тис. тонн з площі 376,4 тис. га (пшениці – 1 087,2 тис. тонн, ячменю – 379,0 тис. тонн, гороху – 26,8 тис. тонн).

Крім того, триває збирання ріпаку. На сьогодні обмолочено 539,6 тис. га (41% площ), намолочено 1,31 млн тонн.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 21 липня Одещина зібрала вже понад 1,5 млн.тонн, Миколаївщина – понад 1,3 млн.тонн