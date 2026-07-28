У monobank додали можливість «заблокувати колишнього», тобто перекази від окремих небажаних користувачів. Про нову функцію повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, пише ЛБ.

За його словами, у банку помітили скарги клієнтів, які розповідали, що колишні партнери, заблоковані в інших сервісах, починали писати їм через коментарі до переказів.

Тепер користувачі можуть заблокувати таких відправників. Зробити це можна в деталях переказу.

«Але я б не зловживав функцією, бо не так багато людей у світі, які готові платити, щоб вам щось сказати», – жартома додав Гороховський.