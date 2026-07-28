Про наслідки сьогоднішньої атаки на Миколаїв повідомили у Миколаївській ОВА.

-Сьогодні вдень ворог здійснив комбіновану атаку на Миколаївщину, попередньо застосувавши ударні БпЛА типу «Shahed», керовані авіаційні бомби (КАБ) та БпЛА типу «Бандероль».

м. Миколаїв

Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, об’єкт портової інфраструктури та житлові будинки. На об’єкті портової інфраструктури постраждав 58-річний працівник підприємства. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Галицинівська громада. Унаслідок падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено приватний будинок. Постраждав 86-річний чоловік, якого госпіталізували. Він перебуває у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.