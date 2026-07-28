Міський голова Миколаєва порушив мовчання і висловився про сьогоднішні атаки на місто.

-Вдень російські агресори масовано атакували наше місто.

До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби та працівники комунальних підприємств міста.

Наразі відомо про пошкодження в приватному секторі та в багатоквартирних будинках. Обстежуємо будинки та визначаємо обсяг робіт.

російські агресори продовжують терор мирного населення, атакують житлові квартали, хочуть вбити якнайбільше українців. І думають, що ми здамось. Це не так. Продовжуємо працювати, віримо і допомагаємо ЗСУ, – написав Сєнкевич.

На зараз відомо про пошкодження 6 багатоповерхівок і 2 приватних будинки.