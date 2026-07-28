Росія та Північна Корея близькі до завершення будівництва мосту через річку Тумен, який стане першим в історії автомобільним сполученням між ними.

Однак, як пише The Guardian, існують побоювання, що новий маршрут використовуватиметься для військових поставок для війни в Україні, передає УНІАН.

Міст через річку Тумен має довжину близько 1 км і ширину 7 метрів, дві смуги руху і є частиною ширшого переходу довжиною 4,7 км, що включає під’їзні дороги. Російська та північнокорейська влада не приховують проект мосту, заявляючи, що він покликаний розширити торгівлю та туризм.

“Однак нове розслідування української правозахисної групи “Truth Hounds”, надане Guardian, припускає, що міст призначений скоріше для створення непомітного військового логістичного коридору, ніж для збільшення торгівлі”, – зазначається у статті.

Назар Мюхун, який очолював дослідження, заявив, що ключовою причиною такого висновку стало те, що набагато простіше уникнути супутникового спостереження, використовуючи дороги, ніж залізничну мережу.

За його словами, дорожня мережа Росії та КНДР набагато ширша за їхню залізничну мережу, що ускладнює спостереження за нею в повному обсязі. Завантаження та розвантаження вантажівок також можуть відбуватися набагато швидше, ніж залізничних вагонів, які довше перебувають під прицілом супутників.

“Тип залізничного вагона, який видно на знімку, багато що говорить про вантаж, а певні категорії товарів перевозяться у відкритих вагонах, що дозволяє їх ідентифікувати”, – сказав Мюхун в інтерв’ю Guardian.

Водночас вантажівки майже завжди виглядають однаково на супутникових знімках. Крім того, автомобільні вантажі також можуть завантажуватися де завгодно, на відміну від поїздів, які залежать від кількох фіксованих залізничних вузлів, додав Мюхун.

Економічна вигода мосту під питанням

Російські чиновники представили проєкт як спосіб розширення торгівлі та туризму. Північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA також представило міст як засіб стимулювання “переміщення людей, туризму та товарообігу” між двома країнами.

Однак, на думку Truth Hounds, економічне обґрунтування мосту є слабким. За оцінками, будівництво переходу обійшлося в понад 100 мільйонів доларів, тоді як двостороння торгівля, за повідомленнями, у 2024 році становила лише 34 мільйони доларів. Туризм із Росії до Північної Кореї, як і раніше, суворо контролюється й здебільшого обмежується організованими турами, кількість яких у 2025 році становила приблизно 10 000 російських відвідувачів. Пхеньян, куди приїжджає більшість іноземних туристів, розташований на відстані понад 500 км від прикордонного переходу.

“Дослідження доходить висновку, що цей прикордонний перехід доцільніше розглядати як стратегічну інфраструктуру: коридор для перекидання північнокорейських військ, будівельних бригад і військових чиновників до Росії, а також для переміщення російських технологій і ресурсів у зворотному напрямку”.

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