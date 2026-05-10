Північна Корея збільшила виробництво артилерійських боєприпасів вдвічі у порівнянні з попереднім рекордом. І ця кількість у чотири рази більша за середні обсяги випуску снарядів у країні.

Про це повідомили на Корейському центральній інформаційній агенції у межах візиту місцевого диктатора Кім Чен Ина на одне з підприємств у Пхеньяні. Також вони розхвалили масштаби та темпи модернізації заводу, передає DEFENSE EXPRESS.

Видання нагадує, що КНДР активно постачає до РФ боєприпаси, включно з артилерійськими. І чим більше їх виготовлятимуть, тим більше буде відправлено для ведення війни з Україною.

Так, наразі відомо, що з вересня 2023 року до квітня 2025 року Північна Корея передала росіянам від 1 до 6 млн снарядів та ракет. Хоча для цього використовувалися і запаси, у тому числі для компенсації цього було нарощено можливості промисловості.

Щодо оцінки виробництва, тут все дещо складніше, бо точних цифр ніхто не називає. За оцінками, є 300 північнокорейських заводів ОПК, на яких працює 500 тисяч людей, тож збільшення випуску у два рази виглядає дуже серйозно.

З іншого боку у боєприпаси можуть включати як і снаряди до звичної ствольної артилерії, так і мінометні міни, реактивні снаряди до РСЗВ різних калібрів та інше. При цьому, як можливості промисловості відносяться до кожного з цих типів окремо, точної інформації немає.

Також КНДР постачає росіянам і саму артилерію, як от САУ M-1989, а також свої РСЗВ, балістичні ракети та ПТРК. І виробництво останніх теж активно розширюється разом з іншими секторами північнокорейського ОПК.

