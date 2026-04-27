У столиці Північної Кореї Пхеньяни відбулася церемонія відкриття меморіального комплексу та музею на честь північнокорейців, які воювали в лавах російської окупаційної армії проти України

На церемонії виступив глава КНДР Кім Чен Ин, міністр оборони Росії Андрій Білоусов та речник Держдуми РФ В’ячеслав Володін, передає “ДС” з посиланням на тг-канал ASTRA.

Білоусов нагородив військових КНДР за участь у війні проти України. Північнокорейські бійці воювали біля Курської області РФ.

2025 року Південна Корея стверджувала, що на війні в Україні загинуло понад 2000 північнокорейських солдатів. У Пхеньяні підтвердили загибель 101 солдата.

Як повідомляло Інше ТВ, у лютому 2026 року Кім Чен Ин відкрив новий житловий район для сімей загиблих в Україні на боці окупантів солдатів