Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин взяв участь у церемонії завершення будівництва нового житлового району в Пхеньяні для сімей військовослужбовців, які загинули в ході військових операцій за кордоном.

Про це пише Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство KCNA, передає Інше ТВ.

У своїй промові Кім сказав, що новий район символізує «дух і жертву» загиблих військовослужбовців, додавши, що ці будинки покликані дати можливість сім’ям загиблих «пишатися своїми синами і чоловіками та жити щасливо».

Лідер КНДР зазначив, що він наполягав на завершенні проекту «навіть на день раніше» в надії, що це принесе «хоч трохи втіхи» сім’ям військовослужбовців.

На фотографіях, опублікованих KCNA, видно, як Кім у супроводі своєї дочки Чу Е втішає родичів загиблих солдатів і відвідує їхні щойно збудовані будинки.

Відповідно до договору про взаємну оборону з Росією, у 2024 році Північна Корея відправила близько 14 000 солдатів для боротьби разом з російськими військами проти України, де, за даними південнокорейських, українських та західних джерел, загинуло понад 6000 з них.

Північна Корея провела в останні місяці низку публічних церемоній на честь загиблих у загарбницькій російській війні, включаючи відкриття нового меморіального комплексу в Пхеньяні, прикрашеного скульптурами військових.

Відкриття відбулося напередодні Дев’ятого з’їзду правлячої Робітничої партії, який має відбутися наприкінці лютого і, як очікується, стане важливою політичною подією, на якій будуть продемонстровані досягнення Кіма та пріоритети його політики.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку 2025 року BBC повідомляло, що північнокорейські війська в Курській області втратили вбитими близько тисячі людей