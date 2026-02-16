У січні 2026 року підрозділом податкового аудиту Головного управління ДПС у Миколаївській області проведено 79 документальних та фактичних перевірок.

За результатами перевірок до бюджету донараховано грошових зобов’язань у сумі 91,2 млн гривень. Узгоджено грошових зобов’язань за актами поточного та минулих років у сумі 67 млн гривень. Сплачено (погашено) 5,3 млн грн донарахованих сум.

З метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету за підсумками перевірок зменшена сума ПДВ, заявлена до відшкодування з бюджету, у розмірі 11 тис. грн та зменшено суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, у розмірі 1,6 млн гривень.

Нагадуємо, що громадяни можуть повідомити про порушення податкового законодавства, зокрема про невидачу фіскального чека, торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції, відмову прийняти картку, роботу без державної реєстрації, неоформлених працівників, за допомогою сервісу ДПС «TAX CONTROL».