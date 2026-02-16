Працівниками Головного управління ДПС у Миколаївській області у межах здійснення заходів контролю за обігом підакцизних товарів на території міста Миколаєва виявлено суб’єкт господарювання, який здійснював у шести об’єктах торгівлі роздрібну торгівлю електронними сигаретами та рідинами до них з порушенням вимог чинного законодавства.

Під час проведення фактичних перевірок встановлено факти реалізації підакцизної продукції без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку встановленого зразка, без підтвердних документів щодо походження товару, а також із порушенням вимог щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій/програмних РРО.

Загальна кількість виявленої продукції без марок акцизного податку та без належних документів становить 834 одиниці на загальну суму 372,8 тис. гривень.

За участі працівників Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області з усіх торговельних об’єктів вилучено підакцизні товари та складено адміністративні протоколи за частиною 1 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За результатами перевірок за порушення статей 65 та 23 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (із змінами та доповненнями) до суб’єкта господарювання буде застосовано фінансові санкції у сумі 472 348 гривень.

Головне управління ДПС у Миколаївській області наголошує на необхідності неухильного дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері обігу підакцизних товарів.

Звертаємо увагу, що податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.