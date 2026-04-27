Вчора, 26 квітня 2026 року, внаслідок обстрілу міста Чорноморськ пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту «Чорноморськ». Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

Служби Чорноморської філії ДП «АМПУ» оперативно локалізували наслідки аварії. На території встановлено бар’єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище.

Державні інспектори Держекоінспекції Південно-Західного округу під час виїзду провели обстеження місця події. Забруднення ґрунтів не зафіксовано, оскільки ділянка має бетонне покриття. Водночас встановлено витік олії в акваторію порту. На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження.

Інспекція відібрала проби морської води для лабораторних досліджень. Результати аналізів дадуть змогу визначити фактичний рівень забруднення та підготувати розрахунок збитків.

Остаточна оцінка шкоди морському середовищу, завданої внаслідок збройної агресії, буде проведена після отримання повного обсягу необхідних даних.