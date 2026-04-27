Упродовж січня – березня 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до державного бюджету 304,2 млн грн податку на прибуток або 6,9 відс. від загальної суми збору до державного бюджету.

До місцевих бюджетів платниками області сплачено 39,2 млн грн податку на прибуток, що на 711 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Всього ж до бюджетів усіх рівнів забезпечено 343,4 млн грн податку на прибуток.

Разом з цим, у першому кварталі 2026 року великими платниками податків, які перебувають на податковому обліку в інших регіонах, до обласного бюджету Миколаївської області сплачено 10,9 млн грн податку на прибуток.

