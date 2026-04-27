Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.

Одним з їхніх «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.

Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 млн грн.

Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку.

Організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.

Фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.

Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги».

Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.

Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію.

Повідомлено про підозру 7 особам. Вони знаходяться під вартою без права застави.

Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності.

Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у «тінь». Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність.