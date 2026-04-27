Україні варто почати ремонт Чорнобильського саркофага після удару російського “шахеда” якомога раніше, не чекаючи кінця війни. Навіть два роки очікувань без дій – це задовго, і найкраще, щоб робота над цим почалася вже просто зараз, заявив Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ на зустрічі з журналістами в Києві 26 квітня.

Також він оцінив технічну можливість спільного використання окупованої Росією Запорізької АЕС, що є одним із важливих предметів перемовин щодо миру, передає ВВС.

Ізоляції реактора більше немає

Гроссі визнав суттєвими пошкодження нового безпечного саркофага, який звели над старим укриттям реактора. Нова конструкція забезпечувала ізоляцію руїн та ядерного палива після аварії на АЕС. Тепер такої повної ізоляції фактично немає.

“Але це не значить, що є витік радіації”, – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

МАГАТЕ дослідила стан укриття та підготувала всеохопний звіт, на який тепер можуть спиратися Україна та міжнародні донори й уряди інших країн.

“Якщо чекати довго, то небезпека зростатиме для старого саркофага та спроможності мати з цим справу (забезпечити ізоляцію руїн реактора та ядерного палива. – Ред.). Не можна чекати два чи три роки й нічого не робити”, – заявив Гроссі.

Вночі 14 лютого 2025 року російський шахед поцілив в арку Чорнобильського нового безпечного конфайнменту (саркофага).

Підпис до фото,Рятувальники працюють біля конструкції Нового безпечного конфайнменту, що ізолює старий саркофаг із рештками пошкодженого четвертого реактора, лютий 2025 року

Це може мати наслідки на роки, як пояснив ВВС News Україна директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов. За його словами, тоді удар утворив величезний отвір у конфайнменті четвертого реактора та спричинив пожежу, яка тривала кілька тижнів.

Під час пожежі вигоріла значна площа герметичної мембрани його арки. У цій мембрані пожежники були змушені зробити 340 отворів, щоб локалізувати вогнища горіння.

“Я налаштований дуже оптимістично щодо збору коштів на ремонт. Я не помітив жодного небажання це робити. Люди цілком усвідомлюють потребу це зробити (профінансувати ремонт саркофага. – Ред.). Технічні аспекти ремонту затверджені… Це не виглядає так, що український уряд просить про гроші, щоб просто це відновити й це мало гарний вигляд. Тобто це справді критично й це потрібно зробити”, – наголосив Гроссі.

За його словами, це буде проявом безвідповідальності, якщо пошкоджений захист саркофага почне руйнуватися просто через зволікання з ремонтом з боку українського уряду та міжнародної спільноти.

Але такий сценарій він сам вважає не реалістичним.

За прогнозами Сергія Тараканова, якщо саркофаг не відремонтувати, то корозія в ньому почне прискорюватись приблизно з 2030 року. Це відбуватиметься через порушення герметичності та неможливість підтримати всередині укриття потрібний рівень вологості.

Це все, своєю чергою, створює ризики для радіаційної безпеки України й світу.

Чи можливо технічно “поділити” ЗАЕС

Підпис до фото,ЗАЕС під російською окупацією

Відповідаючи на питання ВВС News Україна про роль ЗАЕС, найбільшої атомної станції в Європі, у мирних переговорах, Гроссі зауважив: суто технічно її спільне використання Україною та Росією можливе. Навіть якщо врахувати, що Україна вже є частиною європейської електричної енергомережі.

На мирних перемовинах звучали ідеї, що енергію від станції могли б ділити між собою Росія та Україна. При цьому Україна твердить, що це технічно неможливо.

“Гіпотетично, технічно АЕС можна інтегрувати за допомогою різних засобів, як-от підстанції, в будь-яку систему, але це залежатиме від політичного рішення”.

Раніше джерело в українському уряді розповіло ВВС, що, на його думку, не можливо технічно приєднати ЗАЕС одночасно і до української, і до російської системи так, щоб, приміром, 50% виробленої електроенергії отримувала Україна, а іншу половину – окуповані території та/чи Росія.

Гроссі також розповів, що на ЗАЕС після підриву Росією дамби Каховського водосховища бракує води для охолодження реакторів. І росіяни свердлять свердловини, з яких беруть воду, щоб запобігти перегріву реакторів. Він наголосив, що це нестабільне рішення, але й миттєвої загрози через нього немає.

Рафаель Гроссі почергово зустрічається з керівниками України та Росії.

26 квітня 2026 року в Києві він зустрівся з Володимиром Зеленським та міністром енергетики Денисом Шмигалем.

За його словами, від російської сторони він і далі чує про те, що вони вважають ЗАЕС “своєю”.

Водночас президент України Володимир Зеленський переконаний, що після повернення Україні ЗАЕС зможе відновити роботу за кілька років. Але для цього треба значні інвестиції.

“Для нас, давайте чесно, це не лише про гроші. АЕС – це про принципи, а також про нашу землю. Це наша станція. Ми знаємо, що в неї треба багато вкладати, бо її знищено. Тож, тут питання не в грошах, а в принципах”, – заявив Зеленський перед журналістами 25 лютого 2026-го.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в одному з варіантів “мирного плану” президента США Дональда Трампа була пропозиція перезапустити ЗАЕС під управлінням не МАГАТЕ, а нового власника зі США. Водночас контроль над об’єктом розділили б США, Україна та РФ.

Також під час перемовин лунали ідеї, щоб енергію від роботи ЗАЕС у такому разі ділили між собою Україна та Росія.

Тим часом у російській неволі залишаються щонайменше 14 працівників ЗАЕС через відмову співпрацювати з окупаційною владою та підтримку України. За даними “Енергоатому”, 10 з них уже отримали судові вироки терміном від 5 до 25 років позбавлення волі.