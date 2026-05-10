За минулу добу на Миколаївщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, дві з яких у житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, двічі займались речі домашнього вжитку: у м. Первомайськ на балконі п’ятиповерхівки, у с. Трикрати Олександрівської ТГ Вознесенського району – всередині господарчої будівлі.

Пожежу очерету площею 1 га загасили у Прибужанівській ТГ Вознесенського району, сухої трави (2 га) у Врадіївській ТГ Первомайського району.

Від ДСНС залучались 20 вогнеборців, 5 одиниць техніки.

Причини встановлюються.

