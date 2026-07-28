У США прощаються з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який раптово помер 11 липня.

Церемонію прощання транслює телеканал Fox News.

Поминальні заходи розпочалися з будівлі Конгресу США у Вашингтоні. Труну з тілом Грема привезли до ротонди Капітолію у супроводі військових. Церемонія закрита для публіки, передає Суспільне.

Після церемонії в ротонді труну з тілом Грема перенесуть до Вашингтонського національного собору на похоронну службу, яка розпочнеться о 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

Серед учасників служби будуть президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, президент України Володимир Зеленський та багато інших.

На службу у Вашингтонському національному соборі пускатимуть лише за запрошеннями.

Похорон сенатора відбудеться 29 липня у Південній Кароліні. Труну привезуть до Будинку парламенту Південної Кароліни, а потім траурна процесія вирушить до Першої баптистської церкви Колумбії.

Що відомо про Ліндсі Грема

Грем представляв Південну Кароліну в Сенаті США з 2003 року. Він очолював бюджетний комітет Сенату, а також входив до складу комітетів з асигнувань, судових питань, довкілля та громадських робіт.

До обрання сенатором політик працював у Палаті представників США та понад 30 років служив у Повітряних силах і резерві США.

71-річний Грем помер 11 липня у Вашингтоні. Попередньо, причина смерті сенатора — розшарування аорти внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання, повідомила пресслужба політика.

До своєї раптової смерті політик був із візитом в Україні та відвідав виробництво оборонної компанії SkyFall, яка виготовляє дрони різного призначення. Сенатору показали процеси розробки та виробництва важких дронів-бомберів Vampire, FPV-дронів Shrike різних модифікацій і перехоплювачів російських безпілотників типу «Шахед» P1-SUN. У межах поїздки Грем також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Разом із ним до Києва приїдждав член Палати представників США, почесний голова Комітету із закордонних справ Майкл Маккоул.