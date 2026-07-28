Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області встановила, що, не дивлячись на закінчення строку оренди, приватним підприємцем не повернуто Мигіївській сільській раді земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 65 га.

Окрім цього, за використання цієї ділянки ним не сплачувалась орендна плата за землю, внаслідок чого бюджет громади недоотримав майже 1,1 млн грн.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, рішенням господарського суду Миколаївської області, залишеним в силі судом апеляційної інстанції, позов прокурора задоволено у повному обсязі – стягнуто ці кошти та зобов’язано повернути ділянку власнику.

Виконання судового рішення забезпечить надходження до бюджету Мигіївської ради коштів, вкрай необхідних для фінансування потреб громади, а також надасть змогу використовувати сільськогосподарські угіддя в межах правового поля.

Як повідомляло Інше ТВ, Прокуратура домоглася через суд стягнення з одного з громадсько–торгових центрів Миколаєва 4,4 млн.грн. боргів з орендної плати за землю